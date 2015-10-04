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بالفيديو - صلاح يشارك في فوز رباعي لروما ضد باليرمو

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بالفيديو - صلاح يشارك في فوز رباعي لروما ضد باليرمو بالفيديو - صلاح يشارك في فوز رباعي لروما ضد باليرمو

نجح فريق روما في تحقيق الانتصار خارج أرضه على حساب باليرمو برباعية مقابل هدفين في لقاء شهد مشاركة محمد صلاح منذ البداية.

روما حل ضيفا على باليرمو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وشارك صلاح منذ بداية اللقاء قبل أن يخرج في الدقيقة 75 بعدما كاد أن يسجل أكثر من مرمى في شباك باليرمو.

رباعية روما جاءت عن طريق ميراليم بيانيتش وأليساندرو فلورينزي وثنائية لجيرفينيو.

ونجح روما سريعا في تسجيل الهدف الأول عن طريق ميراليم بيانيتش.

وفي الدقيقة 12 انطلق صلاح من منتصف الملعب قبل أن يحاول التمرير إلا أن مدافع باليرمو وقف أمامه لتصطدم الكرة بالمدافع وتصل إلى أليساندرو فلورينزي الذي يمرر بدوره إلى بيانيتش ليهز الأخير الشباك.

شاهد الهدف

وفي الدقيقة 31 ومن لعبة رائعة من بيانيتش انطلق صلاح داخل منطقة الجزاء من ركلة حرة ولكن تدخل من مدافع باليرمو منع صلاح من التسجيل.

ورفض حكم المباراة احتساب ركلة جزاء.

شاهد اللقطة

لينتهي الشوط الأول 3-0 بعد هدف جيرفينيو الثالث.

مع بداية الشوط الثاني ظهرت أخطر فرص المباراة من جانب محمد صلاح.

صلاح خدع ثنائي دفاع باليرمو ليمر بمهارة كبيرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد خارج المرمى.

شاهد اللقطة

قبل أن يقلص ألبيرتو جيلاردينو النتيجة بهدف أول لباليرمو في الدقيقة 59

وخرج صلاح في الدقيقة 75 بعدها شهد اللقاء درامي مثيرة فقلص باليرمو من جديد الفارق إلى 3-2 عن طريق جيانكارلو جونزاليس في الدقيقة 92.

بعدها رد جيرفينيو بهدف رائع لينهي اللقاء لصالح روما 4-2.

ورفع روما رصيده إلى النقطة 14 في المركز الثالث بينما تجمد باليرمو عند النقطة 7 في المركز الـ12.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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