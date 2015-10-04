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«الداخلية» و«المطار» ينفيان القبض على وزيرة القوى العاملة السابقة: «إسألوا الرقابة الإدارية»

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«الداخلية» و«المطار» ينفيان القبض على وزيرة القوى العاملة السابقة: «إسألوا الرقابة الإدارية» «الداخلية» و«المطار» ينفيان القبض على وزيرة القوى العاملة السابقة: «إسألوا الرقابة الإدارية»

وزيرة القوي العامله في حكومة ابراهيم محلب، ناهد العشري

كتب: محمد سويلم 

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء أبو بكر عبدالكريم الأنباء المتداولة بخصوص إلقاء القبض على وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد العشري عقب عودتها من أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة بالسعودية، وقال عبد الكريم في اتصال هاتفي بأونا “لم نقم بالقبض عليها، ولسنا معنين بالأمر، إسألوا الرقابة الإدارية”.

وأفاد مراسل ” ONA ” بالمطار، بأنه لم يتم إلقاء القبض عليها في المطار، كما ادعت بعض المواقع، وإن إجراءت المطار تمت بشكل سليم وأن العشري حصلت على تأشيرة دخول للمطار بشكل صحيح.

يذكر أن النيابة أمرت باستدعائها للتحقيق في عدد من التهم الموجهة إليها تهمة اختلاس مليون و600 ألف جنيه مصري، من صندوق الطوارئ الخاص بالوزارة مكافأة كل ستة أشهر، فضلًا عن قيامها بتوزيع مبالغ مالية على عمال قناة السويس، من حساب العمالة غير المنتظمة، بالمخالفة للقانون.

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