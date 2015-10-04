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والدة الطفلة "ندى": ضباط الشرطة حاولوا منعى من تحرير محضر باغتصاب ابنتى

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والدة الطفلة "ندى": ضباط الشرطة حاولوا منعى من تحرير محضر باغتصاب ابنتى والدة الطفلة "ندى": ضباط الشرطة حاولوا منعى من تحرير محضر باغتصاب ابنتى
استنكرت والدة الطفلة ندى، رد فعل وزارة الداخلية من محاولة الاغتصاب الفاشلة التى تعرضت لها ابنتها على يد شاب أسمر مجهول فى الطابق الرابع للمدرسة، قائلة إن "ضباط قسم الخصوص حاولوا أن يمنعونى من عمل محضر خوفًا على سمعة ابنتى، وحذرونى من تأثير المحضر على سمعة ابنتى.. ربنا يجازى ضباط القسم كل شر على ما فعلوه.. يعنى إيه شغل مباحث؟".

وأوضحت والدة الطفلة فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية شريهان أبو الحسن ببرنامج "ست الحسن" المذاع عبر فضائية "on tv"، أنها أصرت على تحرير محضر بخصوص تلك الواقعة، مضيفة: "قالولى مافيش نيابة بعد العصر يا مدام، ولكننى صممت وحررت محضرًا وكملوا المحضر بدون والدها".

وأعربت عن تعجبها من رد فعل ضباط القسم قائلة: "هما زى ما هما شخط ونتر وإمارة..أنا عاوزة حق بنتى..هى الشرطة لازمتها إيه.. مش حمايتنا".

وأشارت إلى أن ابنتها تمر بحالة نفسية صعبة، وبحاجة إلى علاج نفسى لتمر من تلك الأزمة فى أقرب وقت ممكن.

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مصر 365