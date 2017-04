أبرزي جمال عينيك في دقائق

يقال غالباً "إن الوقت لا يقدّر بثمن"، وهذا الصيف ستعيد Make Up For Ever تعريف هذا المفهوم بمنح كل امرأة أساسيات الجمال لهذا الموسم مع عرض Aqua Shadow الفريد!

صمم قلم ظلال العيون Aqua Shadow ليمنح النساء عيوناً جذابة بأسرع وقت ممكن. إنه مضاد للماء و لا يحتاج للرتوش، كما يمكن تطبيقه خلال ثوان! بالإضافة إلى ذلك، تحتفل Make Up For Ever بفصل الصيف عبر منح قلمين من Aqua Shadow بسعر القلم الواحد في عبوة تعليمية حتى تكتشف كل امرأة الأسرار و التقنيات وراء الحصول على عيون ساحرة بإطلالات مختلفة و عصرية.

باستخدام لونين فقط من Aqua Shadow ستتمكن كل امرأة من ابتكار إطلالات عصرية مختلفة تلائم عينيها و تتناغم مع أي موضة، مناسبة، أو ذوق. إن Aqua Shadow رقم 0e باللون الأسود و Aqua Shadow رقم 28e باللون البيج اللؤلؤي هما اختيار هذا الموسم.