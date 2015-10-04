مستحضرات جمالية لدعم مرضى سرطان الصدر

انتشر مرض سرطان الصدر بكثافة عند النساء. وبالرغم من حملات التوعية للوقاية من هذا المرض، فلا يزال بعض النساء يهمل هذا الموضوع. إذا كنت تحبين مساعدة مرضى سرطان الصدر من جهة ، وتستفيدين جمالياً من جهة أخرى. إليك فيما يلي اخر مستحضرات التجميل التي تدعم مرضى سرطان الصدر.

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1.بودرة وفرشاة " بيوني ايلومينيتينغ برنزيغ باودر أند ميني فيس بلاندر براش " Peony Illuminating Bronzing Powder and Mini Face Blender Brush من بوبي براون

Bobbi Brown

2.عطر " ريد روز كولون" Red Roses Cologne من جو مالون Jo Malone

3.كريم الشفاه " كريم دو لا مير ليب بالم" Crème de La Mer Lip Balm من لامير La Mer

4." برو رادينس ايلومينيتينغ فلاش بالم " Pro-Radiance Illuminating Flash Balm من ايليميس Elemis

5.حمالة المفاتيح " موديرن موز" Modern Muse من ايستي لودر Estée Lauder

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