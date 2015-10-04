35 صورة لأبشع حواجب في العالم

تتغيّر أشكال الحواجب، مع تبدّلات الموضة، وتختلف طرق وشمها بما يناسب الصيحات الجديدة. لكن يمكننا أن نشهد أخطاء جمالية فاضحة ارتكبتها بعض السيدات بحق جمالهن، عبر تغيير شكل الحواجب باتجاهات تبدو جديدة ومميزة، إلا أنها في الواقع قبيحة ومشوّهة.

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والغريب أنّ صور السيلفي بالحواجب الفظيغة تشير الى اقتناع صاحباتها بما ارتكبنه. انتبهي سيدتي، ولا تتأثري بهذه الصيحات الجنونيّة من وشم الحواجب، وتأكدي من أنّ شكل حاجبيك يؤثر كثيراً على جمال وجهك، فاحرصي على اختيار ما يناسبك، بغض النظر عما هو جديد أو قديم في عروض الجمال.

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