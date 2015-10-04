نصيحة 21: السكر البني لتبييض الأسنان

هل بدأت تبحثين عن بعض الأفكار الخاصة بتبييض الأسنان!! قد تكونين سمعت عن خلطة الفراولة وبكربونات الصودا الأكثر شهرةً بين الخلطات، ولكن هل قمت بتجربتها؟

قومي بتجربتها لمعرفة ما إذا كانت فعالةً على أسنانك أم لا. وإذا وجدت أنّ النتيجة غير مرضية فأنت بحاجة إلى تجربة خلطة السكر البني.

امزجي ملعقةً من السكر البني مع أخرى من الملح وملعقةً من العسل ونصف ليمونة في فنجان صغير، اغمسي فرشاة أسنانك في المزيج، ثم ابدئي بفرك أسنانك بها لتجدي أسنانك ناصعة البياض في الحال. كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيًّا للحفاظ على بياض أسنانك.