القبض على ربة منزل ألقت زوجها فى نهر النيل بسبب خلافات زوجية بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بسوهاج، برئاسة النقيب عمر أبو عقرب رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بالإنابة، من كشف غموض اختفاء موظف فى ظروف غامضة واتهام شقيقة زوجته بأنها وراء اختفائه.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من العميد محمد حسن مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بتقدم سكرتير نيابة أخميم لشئون الأسرة - ويقيم بناحية الرياينة الحاجر - دائرة مركز ساقلته ببلاغ يفيد بغياب شقيقه.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبد المنعم رئيس فرع الأمن العام وقادها النقيب عمر أبوعقرب رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بالإنابة، بتقدم "عارف.أ.ب.م" 30 عامًا سكرتير نيابة أخميم لشئون الأسرة ويقيم بناحية الرياينة الحاجر دائرة مركز ساقلته بغياب شقيقه موظف بمجلس مدينة ساقلته ويقيم بذات الناحية عن منزله، واتهم زوجة شقيقه "سهير.ح.ا.م" 38 عامًا ربة منزل وتقيم بذات الناحية بأنها وراء غيابه لوجود خلافات عائلية بينهما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3626 إدارى المركز.

وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة، تبين أن المذكور خرج من منزله برفقة زوجته من محل إقامتهما بناحية الحاجر مركز ساقلته إلى نزلة هريدى بناحية الخزندارية شرق دائرة مركز طهطا فحدثت بينهما مشادة كلامية فقامت بدفعة بنهر النيل حيث لقى مصرعه غرقًا، وتمكنت وحدة الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة بمساعدة الأهالى، وتم نقل الجثة لمشرحة طهطا المركزى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز طهطا من ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتكابها الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك محضر ملحق بالمحضر الأصلى وجارٍ العرض على النيابة العامة.