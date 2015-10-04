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رئيس مصر للطيران: نقلنا 45 ألف حاج على 190 رحلة للقاهرة وبرج العرب

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رئيس مصر للطيران: نقلنا 45 ألف حاج على 190 رحلة للقاهرة وبرج العرب رئيس مصر للطيران: نقلنا 45 ألف حاج على 190 رحلة للقاهرة وبرج العرب

أرشيفية

صرح شريف فتحي رئيس الشركة القابضه لمصر للطيران أنه قرب الأنتهاء من مرحلة عودة الحجاج إلى أرض الوطن، حيث تنقل الشركة بنهاية رحلات غد الاثنين 45 الف حاج على 190 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة الى مطاري القاهرة وبرج العرب بالأسكندرية ، وأضاف فتحي أنه من المقرر أن يشهد غداٍ بدايه رحلات عودة 2500 حاجا فلسطينيا من مطار المدينة المنورة على متن 9 رحلات جوية .

ومن ناحيته أوضح الطيار هشام النحاس رئيس شركة للطيران للخطوط الجويه ان الشركة تسير غدا الاثنين 18 رحلة جوية من مطاري جدة والمدينه المنورة إلى كل مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي ومطار برج العرب بالأسكندرية وذلك لنقل 4500 حاجًا من حجاج أسر الشهداء ومحافظات دمياط وبني سويف والشرقية والقاهرة وكفر الشيخ وتضامن محافظات الجيزة ومرسى مطروح والأسكندرية والقاهرة والبحيرة، هذا بالإضافة نقل حجاج الترانزيت المتجهين إلى بانجكوك والجزائر ولاجوس وأمستردام ومدريد وكوبنهاجن وباريس ولندن وبرشلونة وفرانكفورت ونيروبي فضلاً عن حجاج شركات السياحة والأفراد.

وقال النحاس في تصريحاته تسير الشركة بعد غد الثلاثاء 19 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة لنقل 4800 حاجاً.

 

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