زيارة مفاجئة لوكيلة تعليم كفر الشيخ لمتابعة العملية التعليمية

أكدت الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها فاجأت المدرسة الحديثة للتعليم الأساسي اليوم الأحد، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة، والتأكد من صحة ما ادعاه أحد المواطنين على صفحة المحافظ بسوء حالة المدرسة وترديها.

وأضافت وكيلة الوزارة قائلة: حرصت على تفقد الفصول الدراسية ورؤية دورات المياه وتفقد الطرقات ورؤية الأبواب، مشيرة إلى أن ما نشره أحد المواطنين على صفحة الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ لا صحة له.

وعلى جانب آخر أعرب المعلمون عن استيائهم مما كتبه أحد المواطنين على صفحة الدكتور أسامة محافظ كفر الشيخ من سوء حالة المدرسة وترديها.