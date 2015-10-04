ننشر صورة طالب الثانوى الذى لقى مصرعه فى فناء المدرسة بالغربية

ننشر صورة "مصطفى نبيل منصور"، طالب الصف الثانى الثانوى خدمات بمدرسة سنباط الثانوية المشتركة التابعة لإدارة زفتى التعليمية بالغربية، والذى لقى مصرعه فى مشاجرة بينه وبين زميله داخل فناء المدرسة، وتم نقل جثته إلى مستشفى زفتى العام.

كان اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز زفتى، بوفاة طالب داخل مدرسة سنباط الثانوية المشتركة.

انتقل العقيد محمد صالح، رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، والرائد على أبو زهرة، رئيس مباحث مركز زفتى، إلى المدرسة، وتبين أثناء لعب المتهم كرة قدم بالمدرسة طلب منه المجنى عليه المشاركة فى المباراة، وعندما رفض حدثت بينهما مشاجرة فضربه بيده فى البطن وسقط مغشيًا عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال، وبضبط المتهم تحرر محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة.



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