وفاة النائب السابق أحمد القدح مرشح حزب حماة الوطن فى الغربية

توفى النائب السابق أحمد سعيد القدح، عضو مجلس الشورى الأسبق عن دائرة مركز طنطا، ونجل البرلمانى الراحل سعيد القدح، عضو مجلس الشعب الأسبق، عن دائرة محلة روح مركز طنطا، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

وكان القدح قد ترشح رسميا لعضوية مجلس النواب 2015 عن حزب حماة الوطن، وحصل على رقم 8 ورمز الجرار الزراعى، ولم يحالفه الحظ لاستكمال الجولة البرلمانية، بعدما وافته المنية صباح اليوم، وتم تشييع الجثمان فى مسقط رأسه بقرية نواج التابعة لدائرة مركز طنطا بحضور آلاف المشيعين، والشخصيات السياسية والاجتماعية ومرشحى البرلمان بالغربية.

وأصدر حزب "حماة الوطن" بالغربية بيانا رسميا، نعى فيه الراحل قائلا ببالغ الحزن والأسى، ننعى النائب الأسبق ومرشح الحزب عن مركز طنطا أحمد سعيد القدح، والذى تم تشييع جثمانه ظهر اليوم بمسقط رأسه بقرية نواج مركز طنطا، ويتقدم بالحزب بالعزاء لأسرة الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد المستشار عبد المنعم السحيمى، أمين الحزب بالغربية، أن قيادات وأعضاء الحزب والأمانة العامة يتقدمون بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه، وأن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.