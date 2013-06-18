تعرفي على مكياج بيرينيس مارلوه العربي

هي امرأة جميلة وجريئة في الوقت نفسه. لم تمنعها جذورها الفرنسيّة من الاطلاع على المكياج العربي والتأثر به، إلى درجة اعتماده في مختلف مناسباتها وبإتقان؛ فهي تختار الألوان القويّة وتُطبّقها بطريقة عربيّة واضحة مع الكحل إنها النجمة Bérénice Marlohe.

في رصيد مارلوه العديد من الأفلام، آخرها فتاة "بوند"، في فيلم Skyfall، فيما تُحضّر فيلماً جديداً بعنوان Lawless.

سلّطت مارلوه الضوء على جمالها بفضل مكياجها وأنوثتها الطاغيّة، فهي من أكثر النجمات اللواتي يعتمدن أساليب وألوان مكياج جديدة وجريئة، كما تُظهر ذلك الصور.

لكن إن أردتِ التألّق على طريقتها فتابعي هذه الخطوات:

- وحّدي بشرتك ببودرة مضغوطة تخفي شوائب بشرتك.

- اختاري بودرة تحديد الخدود بلون برونزيّ صيفيّ.

- ضعي ظلاً نيليّاً واضحاً على الجفون المتحرّكة وأسفل خطّ الرموش.

- كثّفي الماسكرا لتطويل وتكثيف الرموش.

- أخيراً، ضعي أحمر شفاه بلون بيج – طبيعيّ.

وللمساعدة في تطبيق هذا المكياج، يُمكنك استعمال المستحضرات التاليّة:

ماسكرا "سكاندليز ليكرا فليكس" Scandaleye Lycra Flex Mascara من "ريميل" Rimmel .

أحمر شفاه "ليب كولور شاين بار" Lip Color Shine Bare من "توم فورد" Tom Ford .

بودرة مضغوطة "فون دو تان كومبكت ماتيفيون كاراميل" Fond De Teint Compact Matifiant Caramel من "سيفورا" Sephora .

ظلال "أرت أوف آيشادو بانفساجي" Art Of Eye Eyeshadow Banafsaji من " ماك" Mac

بودرة خدود "سمير سبلندر برونزينغ كومبكت" Splendours Summer Bronzing Compact من "كلارنس" Clarins