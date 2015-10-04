بالصور.. انطلاق مؤتمر "الجديد فى مجال التمريض والعلوم الصحية" بالمنصورة

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولى الأمريكى، اليوم، فى قاعة مؤتمرات جامعة المنصورة، بالتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية، ولجنة قطاع التمريض المصرية بالمجلس الأعلى للجامعات، تحت عنوان "الجديد فى الرعاية التمريضية وعلوم الحياة"، برعاية الدكتور محمد حسن القناوى، رئيس جامعة المنصورة، وتنظيم كلية تمريض بالجامعة.

ويستعرض المؤتمر الذى يختتم أعماله غدًا الاثنين جديد البحث العلمى فى مجال التمريض والعلوم الصحية، وربط الدراسة النظرية بالحياة العملية، ويتميز عن المؤتمرات السابقة بتنظيمه لأول مرة بالتعاون مع مجموعة أوميكس العالمية وجامعة ليفربول الإنجليزية وجامعة توليدو الأمريكية ولجنة القطاع المنبثقة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتعقد ورشتا عمل على هامش المؤتمر يحاضر فيها نخبة من أساتذة التمريض بجامعتى الإسكندرية وعين شمس، كما يحاضر فى المؤتمر نخبة من أساتذة التمريض بالجامعات المصرية وغير المصرية منهم الدكتورة فيجايا كوماردهاس عميد كلية التمريض جامعة رأس الخيمة بدولة الإمارات والدكتور محمد عثمان أستاذ النساء والتوليد بجامعة ليفربول البريطانية، والدكتورة سامية آدم أستاذ إدارة التمريض بجامعة عين شمس، الدكتورة كوثر محمود المدير العام لنقابة التمريض المصرية.

وعلى هامش المؤتمر توقع إتفاقية توأمة بين كلية تمريض جامعة المنصورة وكلية تمريض جامعة رأس الخيمة لتبادل الخبرات والبعثات العلمية.

وقالت الدكتورة أمانى محمد شبل عميد كلية التمريض جامعة المنصورة: من الشرف تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع منظمة أومكس العالمية وجامعة ليفربول البريطانية وجامعة توليدو الأمريكية مشيرة لدور جامعة المنصورة فى نشر أبحاث أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بكلية التمريض جامعة المنصورة مما ساهم فى تحسين ترتيب الجامعة والكلية وحصول الكلية على درجة الاعتماد.

وعرض الدكتور محمد عثمان أستاذ النساء والتوليد بجامعة ليفربول نبذة عن مجموعة أوميكس العالمية وأنشطتها ودورها فى مجال البحث العلمى وإساهاماتها فى تطوير خدمة التمريض.

وقدمت الدكتورة فيجايا كوماردهاس عميد كلية التمريض جامعة رأس الخيمة الشكر لجامعة المنصورة على دعوتها لحضور المؤتمر واستعرضت طبيعة الدراسة بكلية التمريض جامعة رأس الخيمة والأنشطة التى تتم بداخلها.

ورحب الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة بالحضور وتمنى حرص العاملين بمهنة التمريض والباحثين فى هذا المجال على بذل أقصى جهد للارتقاء بالخدمة وتطويرها شاكرا الاستاذة الدكتورة أمانى شبل عميد كلية التمريض جامعة المنصورة على تنظيم هذا المؤتمر وطلب من الأستاذة الدكتورة كوثر محمود مدير عام نقابة التمريض تقديم المزيد من الدعم لجامعة المنصورة لتظل عاصمة الطب الأولى فى مصر.



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