بالصور.. مسابقة ركوب الأمواج للكلاب فقط في كاليفورنيا

فى واحدة من أغرب المسابقات شهد شاطئ هنتجتون بولاية كاليفورنيا الأمريكية مسابقة ركوب الأمواج ولكن للكلاب فقط وفيها يتنافس الكلاب بمنتهى النزاهة فى ركوب الأمواج على أمواج هنتجتون بمساعدة مالكيها.

حيث تتلقى الكلاب التعليمات والنصائح التى تساعدهم على الفوز ومن ثم يصعد أصحاب الكلاب على لوح التزلج برفقة كلابهم ثم يقذفون بهم نحو الأمواج وسط هتافات المشجعين وهذه المسابقة مفتوحة أمام جميع الكلاب التى يريد مالكوها اشراكها فى المسابقة ، وتعتبر هذه المسابقه احد اغرب مسابقات ركوب الامواج في العالم .

وشهد الشاطىء هنتجتون حاله من التشجيع من قبل زواره الشاطىء وسادت حاله من الاعجاب والمبهار