حبس الراقصتان “شاكيرا” و “برديس” 3 أشهر ووضعهما تحت المراقبة

قضت محكمة جنح مستانف العجوزة، برئاسة المستشار أحمد أبو سحلي، بحبس الراقصتين شاكيرا وبرديس، 3 أشهر مع وضعهما تحت المراقبة مدة مماثلة، وذلك في استئنافهما على حكم حبسهما 6 أشهر لكل منهما مع الشغل والنفاذ في الدرجة الأولى، لاتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور والترويج للعري من خلال تقديم كليبات خادشة.

وقال محمد الأطير الدفاع الحاضر مع الراقصتين شاكيرا وبرديس: إن الكليب الفاضح الخادش للحياء ما هو إلا فن، وأن الدستور الجديد تأسس لحماية هذه التطورات، وهو التعاقد بين الدولة ومواطنيها، وأن الدستور ينص على أن لا توقع عقوبة سالبة للحرية في أي جريمة قام بها المنتج الفني الناس يروها أنه بذئ.

وأوضح الأطير أن الكليب تم عرضه لمدة 9 أشهر، متسائلًا: هل اليوم أصبح خادشًا؟ لماذا لم يخدش الحياء من أول يوم عُرض.

فيما قدم المحامي صورة من حكم محكمة القضاء الإداري بإعادة عرض فيلم “حلاوة روح”، بعدما أصدر رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، قرار بمنعه من العرض، نظرًا لاحتوائه مشاهد خادشة للحياء.