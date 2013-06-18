أقنعة طبيعيّة تخلِّصك من مشاكل بشرتك الدهنيَّة

هل بشرتك دهنيَّة؟

إذا كانت الإجابة نعم، فأنت بالتأكيد تعانين من مشاكل عديدة كالحبوب والدُّهون والرؤوس السوداء؛ فلِمَ لا تبدئي بعلاج هذه المشاكل، من خلال إدخال بعض أقنعة الطبيعة إلى روتينك اليوميّ؟

"سيِّدتي نت" يقدِّم لك أقنعة تخلِّصك من مشاكل بشرتك الدهنيَّة في ما يلي:

• قناع الطين للتخلُّص من الحبوب

المكوِّنات:

• 12 ملعقة من لبن الزبادي.

• ملعقة من ماء البطاطس المسلوقة.

• ملعقة من الطين، ويُمكنك الحصول على الطين الخاصّ بالبشرة في الصيدليَّات.

الطَّريقة:

امزجي المكوِّنات جيّداً، وضعيها على بشرتك لمدَّة 20 دقيقة، ثمّ اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

*استخدمي هذا القناع مرّة واحدة أسبوعيّاً؛ حتى لا تُصاب بشرتك بالجفاف، كما يُفضَّل ترطيب بشرتك بعد هذا القناع بواسطة العسل أو أحد الكريمات المرطِّبة.

• قناع النشا للتخلّص من الرؤوس السوداء

المكوِّنات:

• ملعقة من النشا.

• ملعقة من الليمون.

الطَّريقة:

• امزجي النشا والليمون ودلّكي بهما منطقة الأنف والمناطق الأخرى التي تحتوي على الرؤوس السوداء.

• اتركي المزيج على بشرتك لمدَّة عشر دقائق حتّى يجفّ.

• ابدئي بفرك وجهك برفق، وستجدين الرؤوس السوداء قد بدأت بالخروج من بشرتك في الحال.

• قناع الموز للتخلُّص من دهون البشرة

المكوِّنات:

• موزة ناضجة.

• ملعقة من العسل.

• بضع قطرات من الليمون أو البرتقال.

الطَّريقة:

• اهرسي الموزة مع العسل في وعاء.

• أضيفي قطرات الليمون أو البرتقال إلى المزيج.

• افرديه على بشرتك لمدَّة ربع ساعة.

*وللتخلُّص من القناع، استعيني بقطعة قماش مبلّلة بالماء البارد أو البخار الدافئ.