محمد بن زايد يعزي في الشهيد أحمد هيبتان البلوشي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء إلى أسرة الشهيد أحمد هيبتان البلوشي الذي انتقل الى جوار ربه متأثرا بجراحه أثر حادثة مأرب في سبتمبر الماضي ضمن مشاركته مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن ..وكان الشهيد يتلقى العلاج في احدى المستشفيات بألمانيا.

كما قدم واجب العزاء الى جانب سموه ..سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي.

وأعرب سموه - خلال زيارته اليوم لمجلس العزاء في امارة ام القيوين - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد احمد البلوشي ..داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث الودية مع ذوي الشهيد ..معربا عن فخره واعتزازه بالتضحيات العظيمة التي سطرها ابناء الوطن في ميدان العز والشرف وبما جسدوه من تفان وإخلاص وبطولة لرفع راية الوطن خفاقة وفي سبيل ان ينعم الاشقاء في اليمن بالأمن والاستقرار.

وأشاد سموه بصور التلاحم الوطني والتضامن والتكاتف التي تحلى بها شعب الامارات وهي دليل على اصالة هذا الشعب الأبي ..مشيرا سموه الى ان ذلك يعزز مرحلة جديدة من البنيان الوحدوي الصلب والراسخ.

وقال سموه ان ابناء الامارات يقدمون يوما بعد يوم على ارض الواقع نماذج مشرفة من صور الوفاء والانتماء لهذا الوطن الغالي بهمم عالية وعزم لا يلين لتبقى دولة الامارات شامخة عزيزة تواصل طريقها نحو مزيد من الرفعة والتقدم.

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