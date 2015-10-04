مصر تتسلم موافقة كولومبيا على تأييد ترشيحها لعضوية مجلس الأمن

سلمت ممثلة رئاسة الجمهورية الكولومبية السفير عبد المنعم عمر عبد المنعم مبعوث رئيس الجمهورية إلى كولومبيا خلال استقبالها له فى العاصمة بوجوتا مذكرة رسمية تتضمن تأييد حكومة كولومبيا ترشيح مصر للعضوية غير الدائمة فى مجلس الأمن للفترة 2016-2017 فى الانتخابات التى ستنعقد بالأمم المتحدة اتصالاً بهذا الشأن فى 15 أكتوبر الحالى.

وكان السفير عبد المنعم عمر عبد المنعم- سفير مصر فى الإكوادور- قام بزيارة كولومبيا كمبعوث لرئيس الجمهورية سلم خلالها إلى الجانب الكولومبى رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نظيره الكولومبى لطلب دعم الترشيح المصرى للعضوية غير الدائمة فى مجلس الأمن للفترة 2016-2017.