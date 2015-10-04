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بلاغ من مواطن بهروب زوجته برفقة مرشح حزب النور فى المحلة

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بلاغ من مواطن بهروب زوجته برفقة مرشح حزب النور فى المحلة بلاغ من مواطن بهروب زوجته برفقة مرشح حزب النور فى المحلة
حرر مواطن بلاغاً حمل رقم 5 أحوال بقسم شرطة المحلة، يتضرر فيه من مرشح عن حزب النور بالمنطقة لهروب زوجة الشاكى مع المرشح المحتمل للبرلمان والإقامة برفقته.

تلقى مأمور قسم شرطة المحلة بلاغاً من مواطن يدعى "عمر.ا" يفيد فيه هروب زوجته من منزل الزوجية برفقة "محمود.ع" مرشح حزب النور بالمحلة.

وأضاف الشاكى أنه سبق وحرر محضراً فى 19 سبتمبر الماضى، يفيد فيه تغيب زوجته عن المنزل، وقدم تسجيل صوتى لزوجته يفيد تركها للمنزل وإقامتها برفقة مرشح النور، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية فى الواقعة واستدعاء المشكو فى حقهما والتحقيق معهما، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بالواقعة.
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