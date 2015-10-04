وجبات فطور احذريها

تعد وجبات فطور الصباح من اهم وجبات اليوم حيث يهيئ الجسم والعقل لاستقبال يوم مليء بالأنشطة والمهام، وخاصة بالنسبة للأطفال ليتقبلوا يومهم المدرسي ويزيد من تركيزهم وقدرة استيعابهم. ومع نمط الحياة السريع والام العاملة وتعدد الأولاد، قد لا تدرك الأم أهمية نوع الفطور بقدر أن طفلها تناول فطوره بغض النظر عن مكوناته. وللأسف أغلب علب المنتوجات الجاهزة تحتوي على كميات كبيرة من السكر والملح بالإضافة إلى السعرات الحرارية العالية والتي جميعها تؤدي إلى السمنة ولا تمد الطفل بما يحتاجه لينمو نمواً سليماً.

هنا نقدم لك أكثر وجبات الفطور ضررا بصحة الطفل وما اجمع عليه خبراء الصحة، فاحذريها وكذلك اليك البديل:

- شوكولاتة البندق المدهونة:

مع أن البندق يعد من الأغذية الصحية؛ ولكن شوكولاتة البندق المدهونة مليئة بالسكر الذي يرفع من معدل الانسولين في الدم ويسبب فرط النشاط الفوري لدى الطفل ثم يسبب له التعب لاحقاً خلال اليوم بسبب هبوط نسبة الأنسولين.

البديل: قدمي الجبنة بنكهة الشوكولاتة والتي ستمد طفلك بالكالسيوم والبروتين بالإضافة لحفاظه على كمية السكر والسعرات الحرارية بالمعدل الطبيعي.

- علب الكورن فليكس:

العلب الملونة والشخصيات المرسومة عليها تحبب الأطفال بها، ولكن تمهلي، هذا الفطور لن يشبع طفلك لوقت الغداء بالإضافة إلى كمية السكر العالية التي يحتويه.

البديل: اختاري الحبوب الكاملة واقرأي المعلومات المتواجدة على العلبة لتتعرفي على كمية السكر، البروتين والألياف قبل الشراء.

- الشوفان الجاهز

الشوفان من الأغذية الرائعة والمتعددة الفوائد ولكن العلب المجهزة للاستعمال الفوري مليئة بالسكر ومواد التحلية، والتي تعمل على جذب الأطفال بنكهات الشوكولاتة والمشمش وغيرها.

البديل: اشتري دقيق الشوفان الخالص وقسميه على وجبات صغيرة. عند الاستخدام قدميه مع العسل أو الفواكه وهنا زدت من معدل الألياف وقللت من السعرات الحرارية.

- شرائح الخبز والمربى:

من وجبات الفطور الكلاسيكية، والطفل يحب الخبز الأبيض لكنه فقير بالألياف ولن يسد جوع الطفل.

البديل: استخدمي خبز الحبوب الكاملة. أغلب الأطفال لا يستسيغون اللون الأسمر للخبز، لذا ابحثي عن خبز الحبوب باللون الأبيض الذي يتوفر في بعض المحلات والمخابز. استبدلي أيضا المربى العادية بمربى الفواكه الطبيعية والتي لا تحتوي على سكر مضاف.

- بان كيك:

من الاختيارات المحببة للطفل ويتوفر بكثرة في السوبرماركت، منها الجاهز ومنها البودرة الذي يحتاج فقط لإضافة الماء له وتحريكه ثم صبه على المقلاة. وهذا الاختيار يكون مناسباً جداً وسهلاً للام. انتبهي فكمية السكر هنا عالية جداً ونسبة النشويات مرتفعة. طفلك سيشبع لكنه أيضاً سيجوع بسرعة لاحقا. كذلك عند إضافة الشوكولاتة أو السكر والقطر فقد زدت من السعرات الحرارية والسكر.

البديل: أضيفي للبان كيك قطع الفواكه الطازجة والمكسرات. بإمكانك أيضاً إعداد بان كيك صحي بهرس موزة وخفقها مع البيض ثم قليها بقليل من الزيت.

- المافن:

الحجم الكبير منه يحتوي على ضعف كمية النشويات والسكر الموجود في شريحتين من الخبز وكذلك نسبة الدهون فيه عالية جداً لاستخدام كميات كبيرة من الزبدة والزيت في إعداده.

البديل: بإمكانك إعداد المافن مسبقاً وللتقليل من كمية الدهون فيه، استخدمي عصير التفاح وبدل الطحين العادي استخدمي طحين الحبوب الكامل.