علماء أمريكيون ينجحون فى تطوير مسحوق قادر على وقف النزيف فورا

نجح فريق من العلماء الأمريكيين فى تطوير مسحوق لديه القدرة الذاتية على وقف النزيف فورًا، حيث استطاع العلماء بجامعة كولومبيا الأمريكية تطوير جزئيات ذاتية لديها القدرة على إحداث تخثر للدم، لوقف حالات النزيف الحاد.

وتعد حالات النزيف القاتل رقم واحد بين الشباب والأمهات خاصة فى مرحلة ما بعد الولادة- التى تكون مرتفعة بواقع ولادة من بين كل 50- وتعد من المشكلات الصحية العامة التى تواجه الكثيرين.

وأوضح العلماء أن الأساليب التقليدية لوقف النزيف الحاد ليست فعالة بالقدر الكافى، مما ينشأ عنها فقدان الدم داخل الجسم مثل حالات نزيف الرحم، الجيوب الأنفية، أو البطن.

وأشار العلماء إلى أنه تم تطوير العديد من الاستراتيجيات العلاجية لضمان تجلط الدم، إلا أنه بات من الصعب دفع هذه العلاجات ضد تدفق الدم الشديد، خاصة فى حال عدم الوصول الدقيق إلى الأوعية التالفة.

يعمل المسحوق المطور على إطلاق غاز ثانى أوكسيد الكربون- مثل الأقراص المضادة للحموضة- نحو مصدر النزيف، ويؤدى سهولة اختراق أشكال جسيمات الكربونات، إلى سرعة تجلط الدم.