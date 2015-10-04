ننشر نتائج انتخابات برلمان الشباب بشمال سيناء

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، اليوم، نتيجة انتخابات برلمان الشباب على مستوى المحافظة التى جرت بحضور إيهاب حسن عبد الوهاب مدير الشباب والرياضة.

وفاز برئاسة برلمان الشباب طارق محمد محمود محمد من مركز شباب الخربة، وفاز كل من: أحمد حسين ماضى بمنصب الوكيل، وهو من مركز شباب الشيخ زويد، وسارة صابر يوسف وكيلة، من مركز شباب العريش، وأحمد سليم محمد سليمان أمينًا للسر من مركز شباب نجيلة، ومحمد سعداوى حمدى رئيسًا للجنة الشئون الدستورية من مركز شباب الشيخ زويد، وأحمد سالم مسلم لجنة الشئون الاقتصادية من مركز شباب رمانة.

وأحمد ناجى حسن لجنة الشئون الخارجية من مركز شباب 6 أكتوبر، ومحمد سليمان حسين لجنة الشئون العربية من مركز شباب رمانة، ومحمد كامل خليل لجنة الصناعة والطاقة من مركز شباب المساعيد، وسلامة سليم سلمى لجنة الزراعة والرى من مركز شباب النجاح، ومحمد إبراهيم حسن لجنة التعليم من مركز شباب السيخ زويد، وعبد الله سليمان شتيوى لجنة الشئون الصحية من مركز شباب قاطية، وأحمد سامى خليل لجنة الثقافة والإعلام من مركز شباب الكوثر، وسالم محمود سالم لجنة النقل والمواصلات من مركز شباب نجيلة، ومحمد منصور حسين لجنة حقوق الإنسان من مركز شباب قاطية، وسالم محمد سالم جمعة لجنة الدفاع والأمن القومى من مركز شباب السادات، وعبد الرحمن إبراهيم عبد الرحيم لجنة الاقتراحات من مركز شباب العريش، وسويلم موسى سويلم لجنة القوى العاملة من مركز شباب سلمانة، وأحمد سليمان حسين لجنة الشئون الدينية من مركز شباب الشيخ زويد، وعثمان داود عودة لجنة الإسكان من مركز شباب الشيخ زويد،، وليد سالم سليم مسعد لجنة الإدارة المحلية من مركز شباب السادات، وإسلام نبيل محمد لجنة الشباب من مركز شباب الكوثر، وعبد الله سالم سليمان لجنة الخطة من مركز شباب قاطية.

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