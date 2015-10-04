تحويل معيدة بجامعة بنى سويف لوظيفة إدارية

قرر مجلس جامعة بنى سويف اليوم الأحد برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة ورئيس المجلس تحويل المعيدة/ سميحة.ع.ع المعيدة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب ببنى سويف لوظيفة إدارية تطبيقا للمواد 155، 156 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك لاستنفاذها مدة الخمس سنوات من تاريخ تعيينها فى وظيفة معيدة بالقسم ولم يتم ترقيتها حتى تاريخه إلى درجة مدرس مساعد.

وأكد رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية على تطبيق القوانين واللوائح من خلال العمل المؤسسى فى اتخاذ القرار وبناءً على موافقة مجلس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب على تحويل المعيدة لوظيفة إدارية وموافقة مجلس الكلية على ذلك وبالعرض على مجلس الجامعة تم اتخاذ القرار السابق بالموافقة على تحويلها إلى وظيفة إدارية.