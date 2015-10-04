شركة المياه والصرف الصحى بأسيوط: خدمة الصرف تغطى 20% بالمحافظة

أكد المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أن خدمة الصرف الصحى تغطى حالياً حوالى 20% من إجمالى المناطق بمحافظة أسيوط، ومنها مدينة أسيوط وقرى درنكة ومنقباد ومدينة القوصية ومدينة أبوتيج ومدينة البدارى وقرية مير بالقوصية.

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، أن إجمالى أطوال الشبكات وتوصيلات المنازل فى قرية بنى سميع حوالى 12 ألفا و600 متر وعدد المطابق 227 وإجمالى طول خط الطرد حوالى 1842 مترا بعدد 3 طلمبات، ويقدر أن تصرف الطلمبات بواقع 120 لترا/ثانية حتى عام 2030 فيما تزيد حتى عام 2050 إلى 170 لترا / ثانية.

ويبلغ عدد السكان المستفيدين حتى الآن حوالى 22 ألف مواطن، ويزيد العدد فى عام 2050 ليصبح 40 ألف مواطن، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 18 مليونا و550 ألف جنيه، بينما تصل قيمة المساهمة الأمريكية فى المشروع حوالى 16 مليونا و246 ألف جنيه.

وفى قرية الزيرة يبلغ إجمالى أطوال الشبكات وتوصيلات المنازل حوالى 7500 متر وعدد المطابق 196 وإجمالى طول خط الطرد حوالى 1875 مترا بعدد 4 طلمبات، ويقدر أن تصرف الطلمبات بواقع 167 لترا/ثانية حتى عام 2030، فيما تزيد حتى عام 2050 إلى 235 لترا / ثانية ويبلغ عدد السكان المستفيدين حتى الآن حوالى 6 آلاف مواطن ويزيد العدد فى عام 2050 ليصبح 13 ألف مواطن وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 22 مليونا و118 ألف جنيه، بينما تصل قيمة المساهمة الأمريكية فى المشروع حوالى 19 مليونا و816 ألف جنيه.

وفى قرية الأقادمة يبلغ فيها عدد السكان المستفيدين حتى الآن حوالى 13 ألفا و900 مواطن ويزيد العدد فى عام 2050 ليصبح 21 ألف مواطن وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 31 مليونا و500 ألف جنيه، بينما تصل قيمة المساهمة الأمريكية فى المشروع حوالى 26 مليونا و269 ألف جنيه، ويبلغ إجمالى أطوال الشبكات وتوصيلات المنازل فى قرية الأقادمة حوالى 11 ألفا و228 مترا وعدد المطابق 178 وإجمالى طول خط الطرد حوالى 6336 مترا بعدد 4 طلمبات ويقدر أن تصرف الطلمبات بواقع 250 لترا/ثانية حتى عام 2030 فيما تزيد حتى عام 2050 إلى 352 لترا/ ثانية.