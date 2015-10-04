"حى المنتزه": إخلاء جزء من مدرسة صلاح الدين بالإسكندرية بعد انهيار السقف

قال اللواء أحمد أبو طالب، رئيس حى المنتزه أول فى تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع"، إنه تقرر إخلاء الدور الأخير من مدرسة صلاح الدين الدسوقى التجريبية، بسبب انهياء جزء من السقف.

وأوضح أن المدرسة حاليا تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، إلا أنه وأثناء عمليات الترميم سقط جزء من الدور الأخير، مشيرا إلى أنه نظرًا لتحميل الأسمنت على السقف الصاج انهار جزء بسيط منه بالدور العلوى دون وقوع إصابات، وأشار إلى أنه تم نقل الطلاب إلى أماكن أخرى لاستكمال اليوم الدراسى بشكل طبيعى.

وأكد رئيس الحى أنه انتقل على الفور لجنة من الحى بمشاركة الإدارة الهندسية، وتم تحرير محضر إخلاء لهذا الدور، والتشديد على هيئة الأبنية التعليمية إعادة كفاءة المبنى والسقف الذى سينتهى العمل منه اليوم.