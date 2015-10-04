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بالفيديو..الوادى الجديد تحتفل بعيدها القومى رقم 56 بمشاركة محافظين سابقين

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بدأت اليوم محافظة الوادى الجديد احتفالاتها بعيدها القومى الذى يواكب وصول أول قافلة من سلاح المهندسين لتعمير الوادى الجديد عام 1959، حيث نظمت المحافظة احتفالية كبيرة تضمنت عروضا عسكرية واستعراضا للوحدات المحلية والقطاعات التنفيذية ورئاسة المراكز والقرى بمسيرات كبيرة ومشاركة لفرق الطلائع بالشباب والرياضة وفرقة الفنون الشعبية.

وأكد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، أن الاحتفالات بعيد المحافظة القومى هذا العام ستشهد عروضا فنية باستاد الخارجة الرياضى وبرامج ثقافية وفنية بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى تكريم المحافظين السابقين وأمسية ثقافية بمركز الداخلة، وافتتاح عدد (109) مشروعات فى مختلف المجالات بتكلفة تتجاوز 444 مليون جنيه، وهذا بالإضافة إلى عدد 47 مشروعا سوف يتم وضع حجر أساس لها بتكلفة تتجاوز 193 مليون جنيه، وزيادة المساحة المزروعة بالقمح من 130 ألف فدان إلى 200 ألف فدان بناتج 357 ألف طن وشملت المشروعات:-

أولا :- مركز الخارجة 28 مشروعا

إنقاذ وتطوير معبد هيبس – محطة مياه الشرب بالمنطقة الصناعية – توصيل التيار للخلية (د) بالمنطقة الصناعية بالخارجة – ملعب خماسى بمركز شباب المنيرة – ملعب خماسى بمركز شباب ناصر - ملعب خماسى بمركز شباب الخرطوم - ملعب خماسى بمركز شباب بولاق – حمام سباحة بمدينة الخارجة – صيانة مدرسة طلعت ضرغام – صيانة مدرسة الحرية بولاق – صيانة مدرسة عبد المجيد الجغيلى – صيانة مدرسة صلاح الدين الإعدادية – صيانة مدرسة السلام الإعدادية – صيانة مدرسة التربية الفكرية – إنشاء مدرسة العبور- إنشاء مدرسة المجاهدين ت – أ – كمين السلام بطريق الخارجة / الداخلة - مبنى الوحدة المحلية لشرق بولاق - الوحدة الصحية بالشركة 55.

ثانيا :- مركز الداخلة 25 مشروعا

محطة تنقية مياه الجديدة بعد التطوير – محطة تنقية مياه الراشدة بعد التطوير – محطة تنقية مياه عزب القصر بعد التطوير – معهد التمريض بمستشفى الداخلة المركزى – مخبز المهدى – ملعب خماسى بمركز شباب الموشية - ملعب خماسى بنادى شمال الداخله الرياضى – ملعب خماسى بعزبة القرشى – بنك ناصر الاجتماعى – مدرسة الشيخ مفتاح بعد التطوير – مدرسة التحرير بعد التطوير – إعادة رصف طريق الداخلة / شرق العوينات من10كم حتى 20كم – مركز الإرشاد الزراعى بغرب الموهوب – مبنى وحدة الشئون الاجتماعية بالمعصرة بعد التطوير.

ثالثا :- مركز الفرافرة 13 مشروعا
>افتتاح وحدة مطافى – افتتاح الوحدة الصحية – مدرسة الفرافرة التجريبية للغات – مدرسة على بن أبى طالب للتعليم الأساسى – ملعب نجيل صناعى – مبنى الوحدة المحلية لقرى أبو هريرة – مبنى الوحدة المحلية لقرى النهضة.

رابعا :- مركز باريس 14 مشروعا

مبنى الإرشاد الزراعى بجورمشين 7 – الوحدة البيطرية بجورمشين7 - ملعب خماسى نجيل صناعى – صيانة مدرسة المكس الابتدائية وبناء سور – صيانة مدرسة عدن الابتدائية – وحدة محلية درب الأربعين – لوحة توزيع كهربة آبار عزب باريس الأربعين – محرقة نفايات الوحدة المحلية بالقصر القبلى

خامسا :- مركز بلاط 17 مشروعا

مياه بلاط – إنشاء ملعب خماسى بمركز شباب تنيدة – افتتاح مبنى نادى بلاط الرياضى والملعب الثلاثى – افتتاح الطريق الدائرى لقرية البشندى – افتتاح طريق علوان / أولاد عبد الله الدائرى
>افتتاح قرية الخير والنماء (50منزل) وتوزيع العقود للشباب – تطوير محطة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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