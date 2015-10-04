لجنة لفحص أوراق 1164 طبيبا بيطريا لاختيار 140 للعمل بمديرية الطب بكفر الشيخ

قال الدكتور لطفى مصطفى متولى مدير مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إن الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، كلف لجنة من تنظيم الإدارة والشئون القانونية والشئون الإدارية والمالية بالمحافظة وشئون العاملين بمديرية الطب البيطرى لفحص أوراق 1164 طبيباً بيطرياً تقدموا بأوراقهم للمسابقة الخاصة التى أعلنت عنها الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتى أعلنت عن احتياج 140 طبيبا للعمل بمديرية الطب البيطرى وفروعها بمحافظة كفر الشيخ، مؤكداً أن عمل اللجنة يبدأ يوم الأربعاء القادم لمدة يومين .

وأضاف أنه عقب الانتهاء من عملية فحص المستندات ستعرض الأسماء المستوفاة للشروط على لجنة الاختبار بمديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ لإجراء الاختبار التحريرى واختبارات الحاسب الآلى واللغات بمركز المعلومات بالمحافظة.