جولة لمدير أمن البحيرة فى مجمع الكليات والمدارس

قام اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد الوزير مدير أمن البحيرة، اليوم، بجولة ميدانية داخل مدينة دمنهور تفقد خلالها مجمع الكليات والتمركزات الأمنية والأكمنة والخدمات المرورية وقوات تأمين المدارس والجامعة والمنشآت الهامة للوقوف على مدى جاهزيتها.

وأكد مدير الأمن أن المديرية اتخذت كافة الاستعدادات لمواجهة الأعمال الإرهابية والتخريبية التى من المتوقع أن ترتكبها جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم مع بدء العام الدراسى الجديد.

تأمين المدارس والجامعات

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>وقال اللواء محمد عماد الدين سامى عن تأمين المدارس، إنه تم تقسيم كل مدينة إلى قطاعين، وسيدعم كل قطاع بخدمة من المباحث وسيارة نجدة، مع وضع خدمة ثابتة أمام المدارس ذات الكثافة العالية، خاصة الابتدائى ورياض الأطفال، مشيرًا إلى أن ضباط مباحث الآداب وفريقًا من أكفأ خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية، سيشاركون فى التأمين بجانب سيارات الإطفاء التى تتمركز قرب مناطق المدارس.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن هناك زيارات من الداخلية مع بدء العام الدراسى بشكل مستمر لجميع مدارس البحيرة لمتابعة الحالة الأمنية.

تأمين الكليات

الدفع بـ6 تشكيلات لتأمين المنشآت والمدارس والكليات

خطة استباقية لمواجهة الجماعات الإرهابية

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>وأشار مدير أمن البحيرة، إلى تكثيف التواجد الأمنى بجميع مناطق المدارس والكليات خاصة مدارس الفتيات لضبط العناصر الإجرامية والإرهابية والخارجين عن القانون، الذين يشكلون بؤرًا من شأنها زيادة معدل الجرائم بكافة أنواعها، ومن أجل إشعار المواطنين والأهالى بالأمن والأمان وإحكام السيطرة الأمنية من أجل إعادة الثقة فى جهاز الشرطة، وذلك من خلال انتهاج أسلوب العمل الميدانى.>وأكد اللواء محمد عماد الدين سامى الدفع بـ6 تشكيلات من قوات الأمن والمدرعات المصفحة والأمن المركزى، بالإضافة إلى الاستعانة بـ30 مجموعة قتالية مسلحة بتسليحات متطورة لتأمين كافة المنشآت الحيوية وجميع الميادين، والكليات والمدارس والتصدى لأى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام.>وأضاف مساعد وزير الداخلية: رغم ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية من موجات عنف طالت العديد من الأبرياء فلن ترهبهم وسيتم ملاحقتهم حتى القضاء نهائياً على الإرهاب بنطاق البحيرة.

وأشار مدير الأمن، إلى أنه تم وضع خطة استباقية غير مسبوقة لمواجهة الجماعات الإرهابية، من خلال توسيع دائرة الاشتباه والعمل على توجيه عدة ضربات استباقية للمسجلين خطر والعناصر الإرهابية، خاصة فى المناطق التى تشتهر ببوجود الجماعات المتطرفة والخارجين عن القانون، تحسبا لوقوع أى أعمال عنف من قبل عناصر الإخوان بالتزامن مع موجات العنف التى تشهدها البلاد مع استقبال العام الدراسى الجديد.

تكثيف أمنى بجميع مداخل المدن وأمام معظم مناطق تجمعات المدارس

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استخدام الأجهزة المتطورة والكلاب البوليسية للكشف عن المفرقعات

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>ولفت مدير الأمن إلى أنه أصدر توجيهات صريحة لمدير إدارة البحث الجنائى اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، بالتنبيه على ضباط وأفراد المباحث بتكثيف التواجد على جميع مداخل المدن خاصة المدن الحدودية التى تربط بين المحافظة والمحافظات المجاورة وأمام معظم مناطق تجمعات المدراس .>وأكد مساعد الوزير بأنه أصدر تعليمات واضحة وصريحة للعقيد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، بالمرور الدائم على المنشآت الحيوية والميادين العامة والمدارس والكليات والقيام بعملية تعقيم وفحص لمحيط المدارس والكليات باستخدام أحدث الأجهزة للكشف عن المفرقعات، مع الاستعانة بمجموعات من أكفأ ضباط وأفراد المفرقعات للكشف الجيد بمحيط المنشآت الحيوية والميادين العامة عن المفرقعات والاستعانة بمجموعة تضم 4 كلاب بوليسية، للكشف عن أى أجسام غريبة مشتبه فيها.

ولفت مدير أمن البحيرة إلى أنه تم وضع كل الآليات المناسبة التى تضمن تأمين المنشآت الحيوية والشارع البحراوى وجميع الميادين العامة وكافة المدارس والكليات بنطاق المحافظة.

خطة انتشار سريع لأكثر من 30 دورية للمرور على كافة المدارس

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التصدى للإرهاب بكل حسم وقوة

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>وأوضح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة وضع خطة انتشار سريع لأكثر من 30 دورية شرطة متحركة بشتى مراكز ومدن المحافظة مكونة ضباط مباحث وضباط نظام ومجموعات قتالية مسلحة بتسليحات متطورة برفقتها خبراء المفرقعات للمرور الدائم على المنشآت الحيوية والمدارس والكليات والميادين العامة ومتابعة الأمن عن قرب والتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث أى شىء يهدد الأمن العام، من قبل الخوارج من الإخوان وأنصارهم علاوة على غلق معظم الشوارع المحيطة بالمنشآت الشرطية وعمل حرم آمن .>وأوضح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، خلال حوار خاص التصدى للإرهاب بكل حسم وقوة، وأنه لن يسمح للجماعة الإرهابية بارتكاب أعمال عنف ضد أبنائه من التلاميذ والطلاب مهما كلفهم من تضحيات وستتم مواجهة أى أعمال بكل حسم، ولن يسمح بالمساس بأمن البلاد، ولن يتهاون مع أى فرد يحاول الخروج عن القانون ويهدف إلى القيام بأعمال عنف ضد الأبرياء من تلاميذ وطلاب محافظة البحيرة .

سألناه: ماذا عن خطة المديرية لتأمين المنشآت الحيوية والمدارس والجامعات؟

>فأجاب: "أشرف بنفسى على خطة تأمين المنشآت والمدارس والجامعات من خلال عمل أطواف أمنية على مدار الـ24 ساعة تضم مجموعات من ضباط المباحث الجنائية ومجموعات قتالية وسيارات نجدة تجوب جميع شوارع مدن ومراكز المحافظة وللمرور الدائم على المدارس والجامعات وذلك لإثبات التواجد الأمنى وحتى يشعر أهالى البحيرة بالتواجد الشرطى على مدار الـ24 ساعة فضلاً عن مواجهة أى عوائق قد تخل بالأمن العام أو تحدث فوضى بأى من مدن المحافظة، وأقول: إن هناك انتشارا فعالا لرجال الشرطة فى كل ربوع البحيرة لحفظ أمن البلد والمواطن وضبط كل ما هو خارج على القانون، وسأقود خلال الفترة المقبلة حملات مكبرة لاستهداف البؤر الإجرامية التى حددها رجال المباحث للتصدى لكل ما يخل بالأمن العام".

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