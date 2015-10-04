الأمن يقنع مفتشى الأوقاف بإنهاء احتجاجهم على نقل 193 منهم فى سوهاج

نجح ضباط مباحث قسم أول سوهاج، فى إنهاء وقفة نظمها عدد من أئمة مفتشى المساجد التابعين احتجاجا على قرار مدير أوقاف سوهاج بنقل "193" منهم إلى إدارات أخرى، اعتباراً من أول أكتوبر الجارى>حيث أقنعوهم باتباع الطرق القانونية لعرض مشكلتهم.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من قسم أول بتجمع بعض الأشخاص أمام مبنى مديرية الأوقاف، وبالانتقال تبين للعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد عبد المجيد رضوان مفتش مباحث المنطقة المركزية والرائد أحمد المولد رئيس مباحث القسم ومعاونه النقيب محمد الضبع، تجمع حوالـى "50" من مفتشى المساجد احتجاجا على قرار بندب "193" من المفتشين الرسميين من الإدارات العاملين بها إلى أخرى.

عقد رجال الأمن لقاء مع المحتجين بحضور مدير عام أوقاف سوهاج، انتهى بالاتفاق على الانتظار 48 ساعة لرفع مطلبهم إلى الوزارة وفض الوقفة.