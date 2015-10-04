بالصور.. افتتاح وحدة إسعاف مركز العسيرات بسوهاج

افتتحت اليوم الأحد، هيئة الإسعاف بسوهاج، مقرا جديدا لها بمستشفى العسيرات المركزى ليخدم قطاعا عريضا من أبناء مركز العسيرات الذين يعانون من تأخر وصول سيارات الإسعاف، لبعد المسافة بينهم وبين أقرب وحدة إسعاف.

وكانت لجنة من هيئة إسعاف سوهاج، قد تفقدت المبنى المنشأ بالجهود الذاتية بمعرفة الدكتور عبد العزيز محمد على، أحد أبناء مركز العسيرات، وأصدرت اللجنة قرارها ببدء العمل الفعلى لمرفق إسعاف العسيرات وتم تزويد الوحدة بسيارة إسعاف، وأكد أعضاء اللجنة أنه سيتم خلال أيام تزويد الوحدة بسيارة إسعاف أخرى.

حضر مراسم افتتاح وحدة إسعاف العسيرات أعضاء لجنة العسيرات للأعمال الخيرية ولفيف من أبناء قرى مركز العسيرات والدكتور أحمد النس مدير مستشفى العسيرات المركزى.



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