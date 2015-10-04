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دخول جماهير الأهلي إلى مدرجات ملعب السويس

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دخول جماهير الأهلي إلى مدرجات ملعب السويس دخول جماهير الأهلي إلى مدرجات ملعب السويس

شهدت مدرجات ملعب السويس دخول عدد كبير من جماهير الأهلي قبل 5 ساعات كاملة من لقاء الأهلي ضد أورلاندو بايرتس.

الأهلي يستعد لمواجهة أورلاندو بايرتس في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

أورلاندو فاز ذهابا بهدف مقابل لاشيء ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين لأجل التأهل إلى نهائي البطولة ومواجهة النجم الساحلي.

ودخل عدد كبير من جماهير الأهلي إلى المدرجات قبل 5 ساعات من المباراة استعدادا لمؤازرة الفريق.

وكان الأهلي قد طلب المعاملة بالمثل مع الزمالك ويسمح لعدد كبير من جماهيره بالتواجد في المدرجات لمؤازرة الفريق مثل جماهير الزمالك في مواجهة النجم الساحلي.

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