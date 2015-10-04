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الأسد يحذر من تدمير المنطقة بأكملها لو فشل التحالف مع روسيا

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الأسد يحذر من تدمير المنطقة بأكملها لو فشل التحالف مع روسيا الأسد يحذر من تدمير المنطقة بأكملها لو فشل التحالف مع روسيا

الأسد

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، إن سوريا وروسيا وإيران والعراق متحدة في قتال الإرهاب وستنجح على الأرجح، لكنه حذر من أن الفشل سيكون مدمرا لمنطقة الشرق الأوسط.

ونقل عن الأسد قوله، في مقابلة مع قناة تلفزيونية إيرانية، إن الدول الأربع ستحقق “نتائج فعلية” على عكس التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته “رويترز”.

وأضاف أن حملة الضربات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة واشنطن منذ عام في سوريا والعراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية أدت إلى تصاعد العنف.

ونقل حساب الرئاسة السورية على موقع تويتر عن الأسد قوله في المقابلة “التحالف بين سوريا وروسيا وايران والعراق يجب أن يكتب له النجاح وإلا فنحن أمام تدمير منطقة باكمله

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