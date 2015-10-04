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واشنطن تنفي تسليم المعارضة السورية صواريخ لضرب المقاتلات الروسية

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واشنطن تنفي تسليم المعارضة السورية صواريخ لضرب المقاتلات الروسية واشنطن تنفي تسليم المعارضة السورية صواريخ لضرب المقاتلات الروسية

أرشيفية

نفى مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية أن تكون بلاده قد زودت المعارضة السورية بصواريخ محمولة مضادة للطائرات.

وجاءت تصريحات المصدر لوكالة RT على خلفية معلومات نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” أمس ، تحدثت عن طلب أطراف في المعارضة السورية من واشنطن تزويدها بصواريخ مضادة للطائرات بهدف استخدامها ضد الطائرات الروسية التي تشن غارات ضد تنظيم داعش في سوريا.

وكانت الصحيفة قد نقلت عن تشكيلات في “الجيش الحر” التابع للمعارضة يمثلها “تجمع العزة” ولواء “صقور الجبل”، أنهم استلموا من الولايات المتحدة صواريخ موجهة مضادة للدبابات. وأعرب ممثل “تجمع العزة”، مصطفى معراتي عن أمله في الحصول على صواريخ مضادة للطائرات من الولايات المتحدة.

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