بالفيديو والصور.. جابر نصار يحتفل بعيد ميلاد طالبة بحرم الجامعة ويمنحها10جنيهات هدية

احتفل الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بعيد ميلاد أحد الطالبات بحرم الجامعة، وأعطى الطالبة "10 جنيهات" كهدية رمزية، بمناسبة عيد ميلادها، كما تذوق نصار بعض الأطعمة مع الطلاب، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

تفقد رئيس الجامعة، مطاعم جامعة القاهرة، للتأكد من وجود صناديق القمامة المثالية، وانتقد نصار مدير أحد المطاعم لعدم تواجد صناديق القمامة بالقياسات المناسبة، كما استفسر عن أسعار وجودة الطعام من الطلاب.

كما تفقد نصار اليوم حرم الجامعة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية بنجاح، واستفسر نصار من الطلاب عن أى مشاكل واجهتهم خلال التقديم أو الحصول على جداول المحاضرات الخاصة بهم خلال جولته.



>