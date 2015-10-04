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السيسى فى مؤتمر مشترك مع السبسى: اتفقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا

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السيسى فى مؤتمر مشترك مع السبسى: اتفقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا السيسى فى مؤتمر مشترك مع السبسى: اتفقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى اتفاقه ونظيره التونسى الباجى قايد السبسى، ضرورة العمل للوصول إلى تسوية سياسية فى سوريا والحافظ على وحدتها.

وقال الرئيس السيسى فى مؤتمر مشترك مع نظيره التونسى الذى يزور القاهرة حالياً: "اتفقت مع الرئيس التونسى على ضرورة العمل على التوصل إلى تسوية سياسية فى سوريا للحفاظ على وحدتها، واتفقنا على دفع آليات التنسيق بين البلدين على كل المستويات، حتى نتمكن سويا من اجتياز المخاطر التى تهدد بلادنا".

من جهة أخرى، قال السيسى: إن مباحثاته مع نظيره التونسى تطرقت إلى التطورات المؤسفة وغير المقبولة لما يتعرض له الحرم القدسى الشريف، وتابع: "نددنا بالممارسات التى يتعرض لها، وأكدنا ضرورة أن يتمتع الشعب الفلسطينى بكل حقوقه".

وأكد السيسى دعم لكل الإجراءات التى تتخذها تونس فى مواجهتها الإرهاب.

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