تقرير في الجول - بعد علي جبر .. المجنون بالوتيللي ومُفسد فرحة مصر بأبرز حالات الطرد ' الساذجة '

وضح جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك موقفه من الاستمرار مع الفريق بعد الأحداث الساخنة التي أعقبت مباراة النجم الساحلي السبت في الكونفدرالية.

وفاز الزمالك بثلاثية دون رد على النجم لكنه ودع المسابقة من الدور نصف النهائي بعدما خسر ذهابا 5-1.

ونشبت أزمة بين مرتضى منصور رئيس النادي وباسم مرسي مهاجم الفريق سببها مساندة الأخير للجمهور ودفاعه عن زميله علي جبر. (تعرف على التفاصيل)

وقرر مرتضى معاقبة جبر بعد تعرضه للطرد بعد خمس دقائق من انطلاق المباراة لضربه مهاجم النجم بغداد بونجاح بدون كرة. وانفجر مرتضى غاضبا على مساندة باسم لجبر وأكد أنه سيعاقبهما وأن المدرب فيريرا لا يقدر على منعه من ذلك.

وعلم FilGoal.com أن فيريرا لم يترجم له كل ما حدث في غرفة الملابس بعد المباراة.

وأشار مصدر مقرب من المدير الفني البرتغالي لـFilGoal.com إنه لا نيه نهائيا لفيريرا في ترك نادي الزمالك والرحيل بسبب ما حدث.

وقاد البرتغالي الزمالك للفوز بالدوري والكأس ليحقق النادي أول ثنائية في تاريخه منذ عام 1988.

وعلى الجانب الأخر أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة في نادي الزمالك لـFilGoal.comعدم وجود أي نية لفيريرا في الرحيل قائلا:"لا توجد نية لدى فيريرا في الرحيل عن الزمالك".

وأضاف "الرجل مستمر في عمله وسنبدأ الاستعداد لمباراة السوبر يوم الأربعاء المقبل".