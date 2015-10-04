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اجتماعات بأسيوط لمتابعة ورصد مخالفات الدعاية الانتخابية

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اجتماعات بأسيوط لمتابعة ورصد مخالفات الدعاية الانتخابية اجتماعات بأسيوط لمتابعة ورصد مخالفات الدعاية الانتخابية
عقد اللواء السيد سعيد سكرتير عام محافظ أسيوط المساعد، اجتماعاً لمتابعة القرار الذى أصدره المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط رقم 1194 لسنة 2015 لرصد مخالفات الدعاية الإعلانية لمرشحى البرلمان وأهم التعليمات والقواعد لاتباعها أثناء العملية الانتخابية، بحضور كل من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية ومدير المتابعة الميدانية ومدير السكرتارية التنفيذية بمحافظة أسيوط.

وأكد السكرتير المساعد أن تعليمات محافظ أسيوط المشددة لكافة الأجهزة التنفيذية بضرورة التزام الحياد الكامل والشفافية مع المرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة، لافتاً إلى أن الدور التنفيذى فى الانتخابات يقتصر على الإعداد مع الأجهزة المعنية لتوفير المقار الانتخابية وتجهيزها.

كما شدد على منع استخدام المدارس والمنشآت التعليمية كوسيلة للدعاية الانتخابية وأصدر تعليمات لوكيل وزارة التربية والتعليم ومديري المدارس بمنع أي مرشح من دخول المدارس فضلاً عن عدم لصق أي ملصقات للمرشحين علي أسوار المدارس أو أعمدة الإنارة أو المنشات الحكومية وتحرير محضر نظافة للمرشح وإرسال إنذار له لدفع تكاليف إعادة تجميل المكان و إزالة الملصقات.

كما وجه رؤساء المراكز والأحياء بعقد اجتماع بجميع رؤساء القرى والموظفين ومسئولى القطاعات المختلفة من تموين وصحة وتعليم ومأمور القسم أو من ينوب عنه لتوضيح أهم التعليمات والقرارات الصادرة والمرور على اللجان وتأمينها وتخصيص لجنة للمعاقين وكبار السن مناسبة لحالاتهم، وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط لضمان سير العملية الانتخابية بشكل آمن، بالإضافة إلى وضع خطة مسبقة لتجنب أى مشكلة قد تواجههم أثناء الانتخابات كانقطاع الكهرباء أو المياه وتوفير حلول بديلة وسريعة، موضحا أنه سيتم إرسال لجان متابعة لمعرفة مدى انضباط العملية الانتخابية بجميع المراكز والقرى بالمحافظة.

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مصر 365