بالصور.. الشباب والرياضة بالأقصر تُكرّم 110 متدربين على مستوى المحافظة

كرم الدكتور مدحت السيد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، 110 متدربين على مستوى المحافظة ضمن فعاليات منحة تدريب 5000 أزهرى لتأهيل طلاب وخريجى جامعة الأزهر لسوق العمل، وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون مع الرابطة العالمية لخريجى الأزهر الشريف وذلك بكافة محافظات الجمهورية خلال الفترة من 15/6 إلى 30/9/2015.

وقد تم تنفيذ العديد من البرامج التأهيلية لطلاب الأزهر المتمثلة فى مصر تعمل، كيف تبدأ مشروعك، كل مصر على النت، مبادرة ارسم مستقبلك، ريادة الأعمال، وبالإضافة إلى تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف. وذلك لتقديم التهنئة للخريجين والطلاب ودعمهم ليكون ذلك حافزًا لاستمرارهم فى التفوق والنجاح والتميز بالسنوات المقبلة.

وفى بداية التكريم ألقى مدحت السيد كلمة أشار فيها إلى إعطاء دور كبير للشباب فى قيادة سفينة الشباب والرياضة بالأقصر، بناءً على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين الشباب وتأهيلهم، موضحًا أن إعلان الرئيس عن هذه المبادرة هو خطوة مهمة لتفعيل دور الشباب.

وأشار السيد – خلال كلمته - إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين الشباب هى خطوة جيدة من أجل أن يصبح للشاب المصرى دورًا فى خدمة مجتمعه وتأهيله للوصول للمناصب القيادية. وهو ما تقوم وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز بتنفيذه لضمان إنجاح هذه المبادرة والتعاون بشكل جيد مع المبادرة، كى يتمكن الشباب من تأهيل أنفسهم للتحديات التى تواجه الدولة.

وشدد مدحت السيد على أن الدولة صادقة فى تمكين الشباب، وأن مصر الجديدة ماضية نحو المستقبل الذى يمثله الشباب الواعد، مؤكداً على أن هذا البرنامج هو خطوة أولى ضمن رؤية الرئيس إزاء الشباب ودورهم نحو إقامة مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر، ولفت إلى أن الأسابيع القادمة ستشهد إطلاق العديد من المبادرات الأخرى التى تهدف إلى الاهتمام بالشباب وتعظيم دورهم والاستفادة منهم بشكل أكبر لإقامة دولة قوية ومتطورة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن عن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، والذى يهدف إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كى تكون مؤهلة للعمل السياسى، والإدارى، والمجتمعى بالدولة، وذلك من خلال إطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التى تحيط بالدولة المصرية.



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