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مميش:مشروع قناة السويس الجديدة إرادة الشعب المصرى وسوف تذكره الأجيال القادمة

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مميش:مشروع قناة السويس الجديدة إرادة الشعب المصرى وسوف تذكره الأجيال القادمة مميش:مشروع قناة السويس الجديدة إرادة الشعب المصرى وسوف تذكره الأجيال القادمة
أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن اليوم هو يوم الاحتفاء بكل من شارك فى مشروع قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على دور الرئيس السيسى صاحب هذا الإنجاز، والذى دعم هذا المشروع.

وأشار مميش إلى أنه يقدم التحية إلى قيادات الهيئة الهندسية وعلى رأسها اللواء كامل الوزير لدوره المتميز فى إنهاء هذا المشروع الوطنى، وخلق ملحمة فى حب من خلال التحام الجيش والهيئة،
>وأضاف "مميش" أن هذا المشروع سوف تذكره الأجيال القادمة مثل ما ذكرنا نحن المشروعات السابقة للأجيال التى سبقتنا.

وكان الشعب المصرى بإرادته وقوته قد استطاع أن يقوم بتمويل هذا المشروع الوطنى، وأن مصر قادرة على الريادة الوطنية.

وتابع "مميش" أكرر شكرى وتقديرى لكل من سقطت منه نقطة عرق فى هذا المشروع وأكرر شكرى للواء كامل الوزير وجميع قيادات الهيئة الهندسية والعاملين بهيئة قناة السويس، وأيضًا دور الجيش الثانى فى التأمين للمجرى الملاحى ومشروع قناة السويس، وأيضًا الداخلية وقوات الشرطة التى ساهمت فى تأمين هذا المشروع.

ثم قام الفريق مميش بتكريم اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد الدرش رئيس أركان الجيش الثانى، والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، واللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية وتكريم عدد من القيادات الأمنية، منهم اللواء أسامة إبراهيم وكيل المخابرات العامة، والعميد هشام الخولى قائد مكتب المخابرات الحربية بالإسماعيلية، والعميد أحمد شبل رئيس الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، والعميد سامح الرغباوى رئيس جهاز الأمن الوطنى بالإسماعيلية والعميد وليد منصور رئيس إدارة محور قناة السويس، والعميد حسن العفيفى نائب رئيس الهيئة الهندسية والعميد عمر شلبى والعميد محمد خليل حسن محمد والعميد محمد أحمد على شتا، والعميد عمرو محمد رزق حسين والعميد السيد محمود هاشم، والعميد هشام محمود عبدالعاطى والعقيد وائل أبوزيد وآخرون.

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مصر 365

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