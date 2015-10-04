محافظ أسوان يعلن دخول 12 مدرسة جديدة للخدمة بالعام الدراسى الجديد

أعلن محافظ أسوان مصطفى يسرى عن دخول 12 مدرسة جديدة الخدمة فى العام الدراسى الحالى 2015 / 2016، منها 4 مدارس جديدة تم إنشاؤها بالكامل لأول مرة، و8 مدارس عبارة عن توسعات ومبانٍ جديدة بإجمالى 146 فصلا، وبتكلفة تصل لأكثر من 35 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان، مع محمد الحواتى مدير عام التربية والتعليم، والمهندس صبرى حسن مدير منطقة أسوان، بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، اليوم الأحد، والذى عرض الموقف النهائى لأعمال الإحلال والتجديد، وأيضاً الصيانة الشاملة والبسيطة، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة فى 102 مدرسة من خلال موازنة الهيئة، بجانب 26 مدرسة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وذلك بتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنيه.

وأشار مدير منطقة أسوان، بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، إلى أنه سيتم البدء فى إنشاء 186 فصلا جديدا ضمن الموازنة المالية للعام الحالى 2015 / 2016، مع إعطاء الأولوية للمدارس المغلقة والتى تصل إلى 23 مدرسة، نظراً لخطورة المبانى بها، حيث تم تحويل طلابها للمدارس القريبة منها لحين إعادة إنشائها مرة أخرى.

وأضاف صبرى حسن، بأنه على التوازى تم تحديد 23 موقعاً لإنشاء مدارس جديدة ضمن الخطة المالية القادمة للهيئة 2016 / 2017 بعد صدور قرارات تخصيص لقطع الأراضى التى ستستخدم لهذا الغرض، منها 5 مدارس بمركز ومدينة أسوان، وأيضاً 3 مدارس بمدينة دراو، بجانب مدرستين بنصر النوبة، بالإضافة إلى 5 مدارس بكوم أمبو، علاوة على 3 مدارس بإدفو.

وكشف صبرى عن أن محافظ أسوان قد وافق على تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة 10 مدارس باعتبارها لجنة محايدة لإقرار الوضع النهائى لها بعد اختلاف وجهات النظر حول مدى حاجتها للإزالة والإحلال والتجديد سواء من التقرير الصادر للجنة كلية الهندسة أو التقرير الصادر للجنة هيئة الأبنية التعليمية، موضحاً أن ذلك تم بناءً على معاينة ومرور اللجنة المشكلة سابقاً من مجلس الوزراء والتى قامت بحصر 45 مدرسة منها 7 مدارس، تم إغلاقها لتدهور الحالة الإنشائية بها، و28 مدرسة تحتاج إلى الصيانة الكاملة، فضلاً عن الـ10 مدارس التى ستقوم لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينتها.

وفى نهاية الاجتماع شدد المحافظ، على مسئولى التعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالمرور الميدانى، للاطمئنان على إنهاء كل أعمال الصيانة الشاملة وتلافى أسباب الخطورة سواء فى الأسوار أو الأبواب أو النوافذ والأسقف والمقرر الانتهاء منها فى نهاية أكتوبر الجارى، لتوفير الأمان الكامل بها والحفاظ على سلامة أبنائنا التلاميذ والطلاب وأيضاً العاملين بهذه المدارس من أى مخاطر، مؤكداً أن المحافظة تقوم بدورها من خلال إزالة الإشغالات والعشوائيات حول المدارس، لتوفير الجو المثالى للطلاب.