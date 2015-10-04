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رئيس المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ: تسليم الكتب دون التقيد بالمصروفات

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رئيس المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ: تسليم الكتب دون التقيد بالمصروفات رئيس المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ: تسليم الكتب دون التقيد بالمصروفات
أكد الدكتور محمد السروى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد بمكتبه بمقر المنطقة الأزهرية بمدينة كفر الشيخ، أنه تم التنبيه على تسليم الكتب دون الارتباط بدفع المصروفات الدراسية.

وأضاف السروى، أن عدد المعاهد الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ منهم للمرحلة الابتدائية 221 معهداً و150معهداً للمرحلة الإعدادية و86 معهداً ثانوياً بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ .

وقال السروى، تم تطبيق نظام اليوم الكامل للمعلم والشيخ والموجه من الساعة الثامنة حتى الساعة الثانية، وتم التشديد على منع الخروج خلال اليوم الدراسى.

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مصر 365