محافظ أسوان: الأبنية التعليمية وافقت على تزويد مدارس المحافظة بـ1500"تختة"

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان، مع محمد الحواتى مدير عام التربية والتعليم، والمهندس صبرى حسن مدير منطقة أسوان، بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، اليوم الأحد، والذى عرض الموقف النهائى لأعمال الإحلال والتجديد وأيضاً الصيانة الشاملة والبسيطة، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة فى 102 مدرسة من خلال موازنة الهيئة، بجانب 26 مدرسة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وذلك بتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنيه.
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