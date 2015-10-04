محافظ أسوان: الأبنية التعليمية وافقت على تزويد مدارس المحافظة بـ1500"تختة"

صرح اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، بأن الهيئة العامة للأبنية التعليمية وافقت على تزويد مدارس المحافظة بعدد 1500 تختة مدرسية، بالإضافة إلى قيام 32 مدرسة تعليم فنى ثانوى بتنفيذ مشروع إعادة تدوير المخلفات والرواسب الخشبية والحديدية وتصنيع حوالى 7200 "تختة" مدرسية أخرى، وذلك لسد العجز فى المقاعد بمختلف مدارس المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان، مع محمد الحواتى مدير عام التربية والتعليم، والمهندس صبرى حسن مدير منطقة أسوان، بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، اليوم الأحد، والذى عرض الموقف النهائى لأعمال الإحلال والتجديد وأيضاً الصيانة الشاملة والبسيطة، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة فى 102 مدرسة من خلال موازنة الهيئة، بجانب 26 مدرسة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وذلك بتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنيه.

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