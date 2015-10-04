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أمن السويس: لم يتم القبض على أى مشجع وجماهير الأهلى ملتزمة بتعليمات الشرطة

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أمن السويس: لم يتم القبض على أى مشجع وجماهير الأهلى ملتزمة بتعليمات الشرطة أمن السويس: لم يتم القبض على أى مشجع وجماهير الأهلى ملتزمة بتعليمات الشرطة
أكد مصدرأمنى بمديرية أمن السويس، أن القوات المتمركزة بمحيط الاستاد الرياضى وبكافة أنحاء المحافظة لم تلق القبض على أى مشجع من جماهير النادى الأهلى كما تردد عبر صفحات التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".

وأكد المصدر الأمنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض التجمعات من الجماهير حول الاستاد، وبالحديث معهم من قبل ضباط الشرطة بأن هناك تعليمات بدخول فقط المقيدين بالكشوفات الرسمية من النادى الأهلى فانصرفوا والتزموا بالتعليمات.

وأضاف المصدر، أنها استلمت كشوفات رسمية من النادى الأهلى بها أسماء الصحفيين وأعضاء النادى الذى سيحضرون اللقاء والقوات ملتزمة بها.
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