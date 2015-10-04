القضاء الإدارى بالزقازيق يرفض طعنا انتخابيا من نائب سابق ضد "ابن عمه"

قررت محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق، برفض الطعن المقدم من المرشح محيى ربيع والنائب الأسبق عن دائرة مشتول السوق بالشرقية، ضد نجل عم المرشح العقيد هانى ربيع بطلب لاستبعاده من كشوف الناخبين.

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار مختار جبر، وعضوية المستشارين رضا سعفان وأحمد الفقى وأمانة سر حسين حامد وسعيد العبودى، رفضت الطعن المقدم من المرشح ضدر مرشح حزب حماة الوطن .

ومن جانبه وجه العقيد هانى ربيع فى صفحته الرسمية عددا من التلميحات اللازعة تجاه نجل عمه عقب حصوله على حكم لصالحه قال فيها، "تم رفض الطعن المقدم ضدى من أحد نواب الحزب الوطنى السابقين والمترشح حاليا للانتخابات بنفس الدائرة وبنفس البلد، وذلك لقيامه بتقديم أسباب كاذبة ومعلومات مغلوطة تماما عن شخصنا وعن العائلة لماذا كل هذه المحاولات اليائسة لعرقلتى عن الانتخابات إذا كُنتُم تعرفون أنكم ضعاف وتخافون من المواجهة الشريفة المحترمة وتعرفون حجمكم عند الناس فالتزموا بيوتكم واتركوا من يستطيع خدمة الناس ومن لا يريد مناصب وألقاب ومن يسعى بكل صدق لحل مشاكل الناس وليس من لا يستطيع حل مشكلته أعطوا فرصة لشباب عنده أمل وطموح لخدمة البلد وليس لعواجيز انحنى ظهرهم من النفاق والكدب طول السنوات الماضية ".

و تشهد دائرة مشتول السوق منافسة قوية بين مرشحين الأول من عائلة ربيع والتى سبق وأن فازت بمقعد الدائرة لعدة دورات والمرشحين الآخرين أبرزهم المستشار أحمد عبد الصادق بمجلس الدولة، ووليد عفيفى حزب النور وسحر عتمان وأسرة عتمان سبق وأن مثل أحد أبنائها البرلمان فى دورات سابقة.