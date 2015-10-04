بالصور.. إضراب العاملين بمجلس مدينة جرجا للمطالبة بعلاوة الحد الأدنى

لليوم الثالث على التوالى مازال العاملون بمجلس مدينة جرجا مضربين عن الطعام، بعد أن انضم إليهم 3 موظفين جدد من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، ليرتفع بذلك عدد المضربين عن الطعام إلى 8، بسبب تضررهم من عدم حصولهم على فروق مرتبات وعلاوة الحد الأدنى منذ عدة أشهر وعدم ضم مدة عملهم بالوحدة المحلية قبل التثبيت بالوظيفة، وقيام رئيس الوحدة المحلية بتهديدهم بالنقل أو الفصل.

ترجع الواقعة والمحرر عنها المحضر رقم 2137 إدارى قسم شرطة جرجا إلى دخول خمسة موظفين تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج فى إضراب مفتوح عن الطعام داخل مستشفى جرجا العام لذات السبب.

وعلى الفور أنتقل إلى مكان الواقعة العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وتبين من التحريات التى قادها العقيد محمد على رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد صلاح أبو القاسم وكيل فرع البحث بوصول "م أ م إ" 43 عاما و"م و م أ" 29 عاما و"و ط س م" 29 عاما و "ح إ أ ر" 36 عاما و"م ع م" 31 عاما جميعهم موظفون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا ويقيمون بندر جرجا إلى المستشفى العام مضربين عن الطعام وبسؤالهم عللوا إضرابهم لتضررهم من عدم حصولهم على فروق مرتبات وعلاوة الحد الأدنى منذ عدة أشهر وعدم ضم مدة عملهم بالوحدة المحلية قبل التثبيت بالوظيفة، وقيام رئيس الوحدة المحلية بتهديدهم بالنقل أو الفصل.

تم إسداء النصح والإرشاد للمضربين عن الطعام بمعرفة القيادات الأمنية للعدول عن إضرابهم واللجوء للطرق القانونية إلا أنهم رفضوا وأصروا على موقفهم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها واليوم انضم إليهم "م أ م ع" 47 عاما و"على م ع ف" 52 عاما "أ ع ع ف" 42 عاما عمال نظافة بالوحدة المحلية مضربين عن الطعام لذات السبب وأصروا على الاستمرار على موقفهم لحين الاستجابة لمطالبهم.



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