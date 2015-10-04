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الرئاسة التونسية: "السبسى" منفتح مع الجميع.. وانتعاش علاقتنا مع مصر

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الرئاسة التونسية: "السبسى" منفتح مع الجميع.. وانتعاش علاقتنا مع مصر الرئاسة التونسية: "السبسى" منفتح مع الجميع.. وانتعاش علاقتنا مع مصر
وزع وفد رئاسة الجمهورية التونسية، على الوفد الصحفى المصرى، ملخصاً للسيرة الذاتية لرئيس الجمهورية التونسى الباجى قايد السبسى، والعلاقات المصرية التونسية، وذلك قبيل دقائق من انطلاق المؤتمر الصحفى للرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره التونسى بقصر الاتحادية.

وتضمنت السيرة الذاتية للرئيس التونسى مولده ونشأته وتعليمه، كما أشار الملخص الذى وزع على الصحفيين الى تقلد "السبسى" مسئوليات مهمة بالدولة التونسية بين عامى ١٩٥٦ و١٩٨٦ من أبرزها منصب وزير الداخلية ووزير دولة مكاجلف بالدفاع ووزير الشئون الخارجية، وسفير تونس بباريس وبون.

ووفقاً للأوراق، فيعرف عن الباجى اقتناعه بأهمية صون كيان الدولة وضرورة احترام المؤسسات، الأمر الذى لم يتناف مع إيمانه بضرورة انفتاح النظام ودمقرطة الحياة السياسية، وهو ما دفعه لتقديم استقالته من منصبه كسفير لدى فرنسا، ثم تم إبعاده من الحزب الاشهراكى الدستورى سنة ١٩٧٤ مع مجموعة من قيادات الحزب المطالبة بالانفتاح السياسى.

وتولى "السبسى" رئاسة مجلس النواب لمدة سنة واحدة عام ١٩٨٢، وبعد الثورة دعى لترؤس فى ٢٧ فيبراير٢٠١١.

أسس السبسى حزب "نداء تونس" فى العام ٢٠١١، وفاز حزبه بالمرتبة الأولى فى الانتخابات التشريعية فى أكتوبر ٢٠١٤، وانتخب رئيساً للجمهورية فى أول انتخابات ديمقراطية حرة لمدة ٥ سنوات وذلك فى ٢١ ديسمبر ٢٠١٤، وتسلم مهامه كرئيس لتونس فى٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

وفى جانب آخر من الأوراق الموزعة على الصحفيين، تضمن العلاقات التونسية المصرية سياسياً واقتصادياً، حيث شهدت انتعاشة اقتصادية مطلع العام ٢٠١٥، كما بلغ حجم التبادل التجارى خلال النصف الأول من سنة ٢٠١٥، ١٩٣.٢ مليون دينار أى بزيادة بلغت ٢٥٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة ٢٠١٤.


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