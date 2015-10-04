مدافع مانشستر يونايتد: هذا هو أول مهاجم لا أود اللعب ضده

أثنى كريس سمالينج مدافع مانشستر يونايتد على زميله أنتوني مارسيال مشيدا بقدراته وإمكانياته التي أظهرها في مبارياته الأولى مع الفريق.

وانتقل صاحب الـ19 عاما إلى يونايتد من موناكو الفرنسي مقابل 36 مليون جنيه إسترليني وسجل 4 أهداف في أول 6 مباريات تحت قيادة المدرب لويس فان جال.

وقال سمالينج للصحفيين:"تستطيع رؤية ماذا يمكن أن يفعله خلال مواجهته في التدريبات".

وأضاف "قد يكون هو المهاجم الأول في العالم الذي لا أود مواجهته في الوقت الراهن. نلعب 11 ضد 11 في المران وألعب ضده أحيانا. هو سريع ويمتلك مهارة كبيرة".