وزير الرى: تعديل موعد الاجتماع الثلاثى حول سد النهضة

قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية إنه تم تعديل موعد الاجتماع الثلاثى الذى كان مقررا عقده بالقاهرة بشأن سد النهضة الأثيوبى إلى الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجارى بدلا من 4 و5 أكتوبر، بسبب ظروف خاصة تمر بها دولتا السودان وأثيوبيا.

وأكد مغازى فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد على هامش مؤتمر "المساحة والتنمية" المنعقد حاليا بشرم الشيخ، أنه لا صحة لما تردد حول تغيير مسار مفاوضات سد النهضة وأن ما جرى هو تعديل لموعد انعقاد الاجتماع، مشيرا إلى أن مصر اقترحت أن يكون الاجتماع المقبل على مستوى وزراء المياه فى الدول الثلاثة وليس على مستوى خبراء اللجنة الفنية الثلاثية كما كان مقررا.

وحول الخلافات بين المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى أوضح وزير الرى أن اجتماع القاهرة المقبل سوف يسعى إلى حل هذه الخلافات وتقريب وجهات النظر بين المكتبين حسب النسب المتفق عليها (70% للفرنسى و30% للهولندى)، حتى يمكنها البدء فى تنفيذ الدراسات حسب خارطة الطريق المتفق عليها.