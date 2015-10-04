أحمد زكى بدر: اعتماد 50 مليونا لتطوير 1153 من القرى الأكثر احتياجا

أعلن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أنه تم اعتماد 50 مليون جنيه كدفعة أولى لتنفيذ المرحلة الثانية فى تطوير 1153 قرية من القرى الأكثر احتياجاً فى 10 محافظات، هى الشرقية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والجيزة.

وأكد الوزير أن المشروع القومى ”الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجًا” يهدف إلى إحداث نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين بالقرى من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التنموية تشمل أنشطة متعددة ومتكاملة ومتزامنة للارتقاء بالخدمات العامة والاجتماعية لتنمية القرى.

وأوضح الوزير، حسب بيان اليوم، أنه تم وضع عدة محاور أساسية للارتقاء بالقرى المصرية بصفة عامة والقرى الأكثر احتياجاً بشكل خاص وتركز محاور العمل بالمشروع على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين جوده التعليم الأساسى، وتوفير فرص عمل للشباب عن طريق خدمات الإقراض وتحسين الوضع البيئى والتعامل مع المخلفات.

ولفت الوزير إلى أن إجمالى الاستثمارات التى تم توجيهها لتطوير 151 قرية تمثل قرى المرحلة الأولى من مشروع الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجًا بلغت 4,3 مليار جنيه، لافتاً إلى أن عمليات التطوير شاركت فيها العديد من الوزارات والهيئات.